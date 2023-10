L'Inghilterra si scalda e guarda avanti alla sfida contro l'Italia. La nazionale guidata da Southgate nella serata di oggi si è misurata contro l'Australia in un'amichevole che ha permesso ai britannici di mettere in tasca dei minuti importanti. A decidere il match è stato il protagonista del momento del calcio inglese, Ollie Watkins. Dopo l'ottimo avvio in Premier League e la conseguente convocazione nella nazionale dei Three Lions, Watkins trova anche la gioia del gol, firmando l'1-0 finale. Italia avvisata: il 17 ottobre a Wembley Watkins sarà tra gli osservati speciali della Nazionale di Spalletti.