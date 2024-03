L'iniziativa della Fiorentina: una donazione al San Raffaele per Joe Barone

Una bella iniziativa per commemorare Joe Barone. La Fiorentina ha infatti diffuso, attraverso un comunicato ufficiale, i ringraziamenti per chiunque abbia voluto dimostrare un po' d'affetto al club e alla famiglia di Barone, scomparso prematuramente due giorni fa. Contestualmente, il club di Bagno a Ripoli ha anche chiesto che non vengano offerti fiori per la dipartita del dg ma, piuttosto, che venga fatta una donazione, anche piccola, in favore dell'ospedale San Raffaele, dove barone ha perso la via.



LA NOTA - "La famiglia Barone, la famiglia Commisso e tutta la Fiorentina desiderano ringraziare tutti i tifosi viola, la gente comune, le Istituzioni politiche e sportive e tutti i Club che, in questi giorni di immenso dolore, hanno mostrato tutta la loro vicinanza ed hanno riempito di affetto giornate così piene di angoscia e tristezza. La famiglia Barone esprime, anche, la volontà di non ricevere omaggi floreali ma, per chi ne avesse il desiderio, di effettuare donazioni a favore dell'Ospedale San Raffaele di Milano. Di seguito è possibile trovare le coordinate bancarie per effettuare la donazione in memoria. Intestato a:

Ospedale San Raffaele su banca UNICREDIT SPA

Codice IBAN: IT55 V 02008 05364 000101974276

Per donazioni dall’estero:

BIC CODE: UNCRITMMORR

Causale: terapia intensiva cardio chirurgica"