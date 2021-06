Porca puttena non è una parolaccia. È un modo di dire: meraviglia o disgrazia. Si usa quando sei arrabbiato, mannaggia a te, porca puttena! O quando devi fare un complimento, bravo, porca puttena. Da noi ci sono anche le orecchiette alla porca puttena" dice Lino Banfi intervistato da Il Messaggero.



Lei, romanista, ora amico di Immobile, laziale.

"Mai amato un laziale come Ciro".



Il prossimo porca puttena da chi se lo aspetta?

"Da Mourinho. Che poi il suo diminutivo, Mou, da noi in Puglia significa mo, adesso". Adesso, mo, è ora di vincere? Speriemo.