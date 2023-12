E’ il lontano 2000, quando Lino Sonego diviene ben presto protagonista in molteplici impianti sportivi, principalmente all‘interno degli stadi. Nascono dunque diversi modelli di poltrone; prodotti imbottiti, confortevoli e tecnici in grado di elevare la qualità degli spazi usufruibili all’interno delle aree più importanti di uno stadio.La gamma di prodotti viene ben presto ampliata, diversificando i vari modelli, dimensioni, design ed estetica delle poltroncine stesse. Il primo impianto sportivo arredato con poltrone Lino Sonego imbottite e rivestite, è lo stadio Olimpico di Roma; la tribuna autorità.E’ il primo passo, verso un nuovo orizzonte sportivo, dove vengono ridefiniti standard e regole per assistere alle partite di calcio. Nuovi prodotti, nuovi accessori, nuove emozioni. Poltrone con monitor (Juventus Stadium e Olimpico di Roma), poltrone riscaldate, poltrone a sedile fisso (Club aree) e a sedile ribaltabile, larghezze e profondità differenti per ogni progetto. Vengono arredate Tribune Vip, distinti centrali e laterali, fino ad arrivare sul terreno di gioco, allestendo le panchine (San Siro) e parecchi spogliatoi dei principali team mondiali.Fra le realizzazioni più recenti e importanti, ci sono gli allestimenti di 7 stadi in Qatar per i Mondiali (2022). Numerose sono anche le attività di comunicazione che, Lino Sonego, sta svolgendo tutt’ora in Italia (SERIE A), ma non solo, anche nel campionato Rumeno, Croato e Serbo.Il brand è difatti presente, sui cam carpet, sui led a bordocampo e sui backdrop delle panchine, garantendo un forte impatto visivo del brand stesso. Lino Sonego viene riconosciuta come un’eccellenza mondiale, è sinonimo di sport, eleganza, tecnica e design.