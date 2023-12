Prima scelta per gennaio. L'Inter ha messo gli occhi su Tajon Buchanan, esterno di centrocampo 24enne del Bruges, considerato l'erede di Denzel Dumfries, possibile partente a giugno. Come anticipato da Calciomercato.com in via Della Liberazione vogliono provare ad anticipare il colpo a gennaio sulla scia di quanto fatto nel 2022 con Robin Gosens, ma dal Belgio non sono disposti a svenderlo. La trattativa è in piedi, l'Inter ha già il sì del giocatore, che vorrebbe fare uno step nella sua carriera, manca ancora quello con il Bruges.



NUOVI CONTATTI - Qualcosa si muove, lo ha fatto capire ieri Ronny Deila, allenatore del Bruges: "Non so cosa stia succedendo intorno a TJ, questa è una cosa che non posso controllare. Lui è ancora qui e questa è la cosa più importante in questo momento". Il nazionale canadese, che ha scelto di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2025, costa 15 milioni di euro, ma Marotta è al lavoro per abbassare il prezzo. L'idea è di portarlo a Milano in prestito con riscatto, che può diventare obbligo a determinate condizioni. In questi giorni sono previsti nuovi contatti tra i club, Buchanan spinge per la fumata bianca.