Dopo la recente apertura estiva negli Stati Uniti, l’Inter consolida la presenza del proprio brand in Cina: la rete globale di Inter Academy si sviluppa, infatti, ulteriormente con la terza apertura in questo paese, nella città di Fuzhou, in collaborazione con Fujian Tiandaoyuan Investment Co., Ltd.



“La nascita di questa nuova partnership rappresenta un passo importante nel percorso di espansione di Inter Academy in Cina e testimonia la grande attrattiva dei nostri colori in un mercato per noi di rilevanza strategica", ha dichiarato il CEO Corporate di FC Internazionale Milano Alessandro Antonello. “La Cina è la casa dei nostri azionisti, siamo stati il primo Club italiano a giocare nel Paese e oggi i nostri supporter cinesi traguardano quota 150 milioni. È quindi un motivo di grande soddisfazione iniziare questa nuova avventura in collaborazione con un partner di rilievo come Fujian Tiandaoyuan Investment Co., Ltd”.