L'Inter deve ritrovare Thuram: un solo gol nel 2025, è unico per questa squadra

Nonostante il pareggio subito a pochi minuti dal 90esimo,– sempre a +1 sul Napoli di Antonio Conte. Pur avendo mantenuto la vetta, i nerazzurri sono stati messi in grande difficoltà dai partenopei,: uno solo infatti il tiro in porta degli uomini di Simone Inzaghi, arrivato proprio in occasione della magistrale punizione di Federico Dimarco e un totale di 0.32 Expected Goals prodotti del corso della sfida.- Poco pericoloso Lautaro Martinez, che ha sempre comunque cercato di legare il gioco dei nerazzurri ma soprattutto. Contro il Napoli l’attaccante francese ha tentato una solo conclusione - fuori dalla specchio della porta – venendo sostanzialmente annullato dalla coppia difensiva dei partenopei formata da Rrahmani e Buongiorno e poi sostituito da Inzaghi al 65esimo per inserire Correa.

- L’ex giocatore del Borussia Monchengladbach tra le altre è apparso però in calo non solo nel match del Maradona – prima presenza da titolare dal 10 febbraio, dopo l’infortunio alla caviglia subito nella gara di San Siro contro la Fiorentina – ma in generale dall’inizio del nuovo anno: il bilancio del numero 9 nerazzurroera stato di altissimo livello, con(coprendo anche le difficoltà a livello realizzativo di Lautaro Martinez in quella fase della stagione) ma il suo rendimento è calato dall’inizio del nuovo anno solare, in cui finora ha totalizzato solo– rispettivamente contro Empoli e Lecce.