Il primo ko stagionale va riscattato, ma non lo si può fare a ranghi completi: sia per via degli infortuni di grande (Arnautovic), media (Cuadrado) e piccola intensità (Frattesi, che si è fermato oggi), sia perché ci sono alcuni giocatori dell'Inter che hanno bisogno di tirare il fiato. Si tratta di quelli che fino ad oggi, tra le pedine di movimento a disposizione di Inzaghi, sono stati gli irrinunciabili, ovvero Bastoni in difesa, Dimarco sulla sinistra, Mkhitaryan a centrocampo e Lautaro in attacco, tutti e quattro attesi inizialmente in panchina in casa della Salernitana.



LA PROBABILE FORMAZIONE - Sommer in porta con Pavard a destra, De Vrij al centro e Acerbi che si sposta sulla sinistra; davanti all'ex Sassuolo, ecco l'esordio da titolare di Carlos Augusto sulla fascia, con Klaassen al suo fianco da mezzala. Il centro e il fianco destro del centrocampo sono quelli a cui siamo abituati: Calhanoglu in regia, Barella interno e Dumfries quinto. Davanti ecco il secondo debutto di Alexis Sanchez al posto di Lautaro, accanto a Thuram.