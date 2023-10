. Un gol solo, d’accordo, quello di, ma anche. Sul piano tecnico non c’è stata partita dall’inizio alla fine, era troppa la distanza tecnica fra la squadra (al completo) di Inzaghi e quella (dimezzata) di Mourinho. Una distanza che lanon è riuscita a colmare. Ci ha provato con una difesa a oltranza che però, a 10 minuti dalla fine, ha ceduto. Sessantatre per cento di possesso palla con 19 tiri a 3, come era facile prevedere anche alla vigilia. Un dato è interessante:. Era anche la partita del ritorno di Lukaku, contestato e fischiato da San Siro. Molto impegno, un solo spunto, nemmeno un tiro in porta per il belga che ha giocato senza ricevere lo straccio di un pallone.- Pche ha chiarito subito il tipo di partita preparato alla Pinetina. Voleva schiacciare la Roma fin dall’inizio e in effetti l’avvio è stato una tempesta per la squadra di Mourinho. Traversa dicon un tiro fantastico dal limite dell’area, respinta di piede e d’istinto di Rui Patricio su conclusione da due passi di, esterno sinistro diin area uscito di poco. La Roma barcollava a destra (Kristensen contro Dimarco) e franava a sinistra dove Zalewski non riusciva mai, ma proprio mai, a tenere il dirompente Dumfries, anche sul piano fisico era un duello improponibile.- Troppi assenti per Mourinho per immaginare una partita di minor sofferenza., dall’altra parte a Inzaghi mancavano solo due riserve,. In quelle condizioni, la Roma non solo non ha mai tirato in porta per tutto il primo tempo,che avevano solo due vie d’uscita: tenere la palla più a lungo possibile (e ci sono riusciti poco, molto poco) e allentare la pressione nerazzurra facendo girare la palla fra i tre difensori e Paredes. Ogni volta (pochissime volte, per la verità) che lanciavano per cercare Lukaku, l’Inter recuperava subito palla e trovava spazio per arrivare alla conclusione, così anche quei tentativi si sono ulteriormente ridotti.- Sommerso da fischi e fischietti,. Per fortuna di Mourinho, l’Inter ha rallentato ritmo e intensità a metà del primo tempo e ha ripreso forte solo intorno al 40' con le conclusioni di Pavard (fuori) e Barella (alto). Sul piano difensivo, teneva bene Llorente con chiusure tempestive e raddoppi opportuni, mentre in quel primo tempo tutto di marca interista è mancato il contributo di Lautaro Martinez, mai davvero pericoloso.- Secondo prassi ormai consolidata, nell’intervallo Inzaghi ha tolto l’ammonito Pavard per far entrare Darmian. A inizio ripresa la partita non è cambiata, palla e attacco per l’Inter, attenzione e difesa per la Roma. In zona-gol l’Inter continuava a sbagliare, ancora con Thuram (colpo di testa alto) e qualche minuto dopo Paredes ha rischiato il secondo giallo per un fallo non visto da Maresca su Dumfries. Intorno al quarto d’ora, la Roma ha deciso di farsi vedere anche in attacco: resistere in quel modo così passivo era troppo rischioso.. Era il 13', otto minuti dopo ecco. Sessantacinque minuti di attesa per un tiro in porta, dal 2004-05 non aveva mai aspettato così a lungo per la prima conclusione in una gara di Serie A. Non è proprio un bel dato, così come non lo è quello dei palloni toccati in area interista: due, due di numero.- Alla mezz’ora della ripresa Inzaghi ha fatto due cambi che hanno un po’ sorpreso ma che, alla resa dei conti, hanno portato dei vantaggi alla squadra: fuori i tecnici Calhanoglu (ammonito) e Mkhitaryan e dentro Asllani e Frattesi. La Roma ha cercato di proteggersi sulla fascia dove Zalewski stava perdendo nettamente il duello con Dumfries inserendo Celik al posto del giovane polacco.. Sotto gli occhi di suo padre Lilian, per Thuram junior è stata una gioia doppia. Per Dimarco, invece, era il quarto assist di questo campionato, così ha già eguagliato il suo record personale nella specialità. E’ ripartita la serie dei cambi, Inzaghi ha tolto Dimarco per dare spazio a Carlos Augusto, Mourinho ha deciso per l’ingresso di Belotti al posto di El Shaarawy e Inzaghi ha risposto con De Vrij al centro della difesa e lo spostamento di Darmian sulla fascia destra. Nel finale, terzo attaccante per la Roma, Azmoun, ma è stata ancora l’Inter ad avvicinarsi al raddoppio con un