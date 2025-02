L'Inter e il rischio strategico per Thuram: il pericolo clausola, l'idea sul rinnovo e quel "mai via così"

Il recupero o meno diin vista del Derby d'Italia, che vedràaffrontare laè uno dei fattori che condizionerà inevitabilmente la super sfida di domenica sera alle 20.45 all'Allianz Stadium. Eppure i ragionamenti che riguardano l'attaccante francese fra i dirigenti nerazzurri non si stanno limitando in questi giorni soltanto al suo apporto in campo. Che il figlio maggiore di Lilian rappresenti per la società interista un punto fermissimo per il presente e per il futuro è chiaro, ma allo stesso tempo il suo attuale contratto rappresenta un fortissimo rischio strategico.

Nell'attuale contratto firmato nell'estate del 2023 e con scadenza 30 giugno 2028 è infatti presente una ormai celebreUna cifra non così alta, soprattutto alla luce del rendimento che "Tikus" sta avendo in campo in questa stagione da 14 gol e 8 assist in 32 partite. Thuram è cresciuto esponenzialmente, ha imparato a giocare da 9 puro e ha richiamato nuovamente su di sé l'attenzione del mercato internazionale (PSG, Manchester United, Barcellona e non solo in cima alla lista).

La clausola esiste e non si può trascurare, ma almeno per oraIl rapporto con il francese e con il suo entourage è ottimo e non va dimenticato che, a mezzo stampa, l'ex-Borussia Monchengladbach si era già esposto sul possibile utilizzo di questa via di fuga. Parlando alla Gazzetta dello Sportil 27 dicembre: "Io considero l'Inter una delle super grandi d'Europa, non vedo club superiori a noi, neppure uno.per il rapporto che qui ho con tutti. Quella cifra è messa lì, ma non sarò mai io da solo a scegliere. E se qualcosa arriverà, ci sarà sempre una discussione con la società".

Le discussioni oggi con la società in realtà ci sono, ma non sono per un addio. L'Inter, per evitare di doversi sedere un giorno a un tavolo a trattare, ha già iniziato a pensare a un rinnovo di contratto che possa eliminare quella clausola rescissoria. Ovviamente servirà anche un "premio" al rendimento del giocatore con un aumento rispetto all'attuale ingaggio da 6 milioni di euro netti.Rispetto ad altri affari, però,e, di conseguenza, salire dal punto di vista del netto sarà più semplice. Per fare un esempio: oggi il 9 interista "pesa" al lordo sui conti meno di Barella e Bastoni che al netto percepiscono di meno (4,5 e 5,5 rispettivamente ndr.).e i contatti avviati fra le parti fanno ben sperare. Il mercato può attendere, la priorità è il campo, Juve-Inter e una lotta scudetto da chiudere il prima possibile.