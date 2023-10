Dopo l'inatteso mezzo passo falso in campionato, un 2-2 con il Bologna che le fa perdere terreno in classifica rispetto al Milan, l'Inter affronta la sosta per le nazionali. Da Appiano Gentile in questi giorni si verifica un vero e proprio esodo, che vedrà un gran numero di nerazzurri impegnati in ogni parte del Mondo, con le qualificazioni a Euro 2024 e ai Mondiali 2026 a farla da padrone. L'Inter tornerà in campo sabato 21 ottobre alle 18:00 a Torino contro i granata.



Sono 16 i calciatori nerazzurri convocati con le rispettive nazionali, fra i quali spiccano i sei nerazzurri chiamati da Luciano Spalletti per gli impegni dell'Italia, in campo contro Malta e Inghilterra. Fra gli stranieri, prima convocazione assoluta per Carlos Augusto con il Brasile: l'esterno mancino, che aveva collezionato presenze con l'U20 verdeoro, è stato convocato dal CT Diniz.



CHI NON VA IN NAZIONALE

Restano fuori dagli impegni con le nazionale solo Di Gennaro, Audero, Sensi, Cuadrado, Arnautovic, Bisseck, Klaassen, Mkhitaryan e Agoumé.





