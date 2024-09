L'Inter e l'impatto di Oaktree: chi rischia in rosa con la nuova politica

Calciomercato

Da quando si è insediata la nuova proprietàè entrata in una nuovadella sua storia. E gli effetti si sono visti anche sul. Il fondo che è subentrato alla famigliae aha messo subito in chiaro le cose e inaugurato unsempre come obiettivo e linea da seguire cercando di abbassare, il montee, puntando sui giovani, tenendo i nerazzurriin Italia e in Europa.Sono da leggere secondo quest’ottica i movimenti estivi dell’Inter e, soprattutto, quelli che non si sono verificati. Non è un mistero come infatti mistervolesse rinforzare l’unico reparto ancora monco – la– con profili d’esperienza comeLa sua richiesta però è stata bocciata dalla proprietà che ha preferito investire su, arrivato dopo una lunga trattativa, classe 2003 con ampi margini di miglioramento.

Cosa aspettarsi dunque dalle prossime sessioni di mercato? E, soprattutto,Alle spalle di– 35 anni e contratto in scadenza nel 2026 – è già arrivato il classe 1998, preso dal Genoa. È la difesa il reparto che necessiterà di un lifting più accurato. Il 32enneil 36ennee il 34ennehanno tutti contratti in scadenza nel 2025: le loro prestazioni sono ancora ottimali ma è nell’ordine delle cose che possano vedere i loro minuti diminuire nel corso delle prossime stagioni. È qui che il club dovrà intervenire. Servirà in futuro, dopo gli innesti di, anche un centrale giovane e di prospettiva.

L’operazione di svecchiamento è già partita in mezzo al campo.lo stesso ancora giovanee, sugli esterni,hanno abbassato l’età media senza abbassare la qualità. L’unico a non rientrare nei parametri diresta– scadenza nel 2026 – ma che, nonostante i 35anni, continua ad essere un titolarissimo di Inzaghi e a macinare chilometri da un’area all’altra.Il reparto con i nodi più intricati da sciogliere è. Intoccabili, nella rosa sono rimasti. Entrambi in scadenza nel, il primo ha 35anni, 5 in più dell’ex Marsiglia. Per loro i minuti in campo rischiano di essere pochi come le prospettive future all’Inter: criticati e fischiati dal pubblico, la loro mancata cessione hanel reparto. Da esuberi a risorse per Inzaghi, la stagione 2024/25 sarà decisiva per il loro futuro in nerazzurro.