L'Inter è tornata a Milano con la Supercoppa Italiana VIDEO

Altro successo per l'Inter. La squadra di Inzaghi si è aggiudicata la Supercoppa italiana battendo 1-0 il Napoli a Ryadh con una rete al 91' di Lautaro Martinez.



IL RITORNO - I nerazzurri sono già tornati a Milano in mattinata con la coppa e l'obiettivo di prepararsi al meglio per la prossima gara in programma domenica a Firenze, contro la Fiorentina. L'aereo proveniente dall'Arabia Saudita è atterrato a Malpensa, di seguito il video dell'uscita dei giocatori dall'aeroporto