L'Inter esordisce contro il Monterrey, la Juve contro l'Al Ain: il calendario del Mondiale per Club

Sono ancora da definirema intanto è stato reso noto, ovvero in che ordine verranno affrontati gli avversari, del'Inter esordirà contro il Monterrey, giocherà contro l'Urawa Red Diamonds e chiuderà infine contro il River Plate. La Juventus invece aprirà con il match contro l'Al Ain, proseguirà contro il Wydad e disputerà il big match contro il Manchester City come ultima gara del Gruppo G. Di seguito tutti i dettagli:GRUPPO A15 giugno: Al Ahly (EGY) vs. Inter Miami (USA)

Da definire: Palmeiras (BRA) vs. Porto (POR)Da definire: Palmeiras (BRA) vs. Al Ahly (EGY)Da definire: Inter Miami (USA) vs. Porto (POR)Da definire: Inter Miami (USA) vs. Palmeiras (BRA)Da definire: Porto (POR) vs. Al Ahly (EGY)GRUPPO BDa definire: PSG (FRA) vs. Atletico Madrid (ESP)Da definire: Botafogo (BRA) vs. Seattle Sounders (USA)Da definire: PSG (FRA) vs. Botafogo (BRA)Da definire: Seattle Sounders (USA) vs. Atletico Madrid (ESP)Da definire: Seattle Sounders (USA) vs. PSG (FRA)Da definire: Atletico Madrid (ESP) vs. Botafogo (BRA)GRUPPO CDa definire: Bayern Monaco (GER) vs. Auckland City (NZL)

Da definire: Boca Juniors (ARG) vs. Benfica (POR)Da definire: Bayern Monaco (GER) vs. Boca Juniors (ARG)Da definire: Benfica (POR) vs. Auckland City (NZL)Da definire: Benfica (POR) vs. Bayern Monaco (GER)Da definire: Auckland City (NZL) vs. Boca Juniors (ARG)GRUPPO DDa definire: Flamengo (BRA) vs. Esperance de Tunis (TUN)Da definire: Chelsea (ENG) vs. Club Leon (MEX)Da definire: Flamengo (BRA) vs. Chelsea (ENG)Da definire: Club Leon (MEX) vs. Esperance de Tunis (TUN)Da definire: Club Leon (MEX) vs. Flamengo (BRA)Da definire: Esperance de Tunis (TUN) vs. Chelsea (ENG)GRUPPO EDa definire: River Plate (ARG) vs. Urawa Red Diamonds (JPN)

Da definire: Monterrey (MEX) vs. Inter (ITA)Da definire: River Plate (ARG) vs. Monterrey (MEX)Da definire: Inter (ITA) vs. Urawa Red Diamonds (JPN)Da definire: Inter (ITA) vs. River Plate (ARG)Da definire: Urawa Red Diamonds (JPN) vs. Monterrey (MEX)GRUPPO FDa definire: Fluminense (BRA) vs. Borussia Dortmund (GER)Da definire: Ulsan (KOR) vs. Mamelodi Sundowns (RSA)Da definire: Fluminense (BRA) vs. Ulsan (KOR)Da definire: Mamelodi Sundowns (RSA) vs. Borussia Dortmund (GER)Da definire: Fluminense (BRA) vs. Mamelodi Sundowns (RSA)Da definire: Borussia Dortmund (GER) vs. Ulsan (KOR)GRUPPO GDa definire: Manchester City (ENG) vs. Wydad (MAR)

Da definire: Al Ain (UAE) vs. Juventus (ITA)Da definire: Manchester City (ENG) vs. Al Ain (UAE)Da definire: Juventus (ITA) vs. Wydad (MAR)Da definire: Juventus (ITA) vs. Manchester City (ENG)Da definire: Al Ain (UAE) vs. Wydad (MAR)GRUPPO HDa definire: Real Madrid (ESP) vs. Al Hilal (KSA)Da definire: Pachuca (MEX) vs. Salisburgo (AUT)Da definire: Real Madrid (ESP) vs. Pachuca (MEX)Da definire: Salisburgo (AUT) vs. Al Hilal (KSA)Da definire: Salisburgo (AUT) vs. Real Madrid (ESP)Da definire: Pachuca (MEX) vs. Al Hilal (KSA)