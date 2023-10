L'Inter vuole anticipare la concorrenza per Mehdi Taremi e provare il colpo già a gennaio nonostante la scadenza del suo contratto con il Porto sia fissata a fine stagione. La scorsa estate il club portoghese ha rifiutato proposte inferiori ai 15 milioni di euro e il club nerazzurro, di conseguenza, si è tirato fuori dalla corsa così come fatto anche dal Milan. A gennaio la situazione è destinata a cambiare e il prezzo a scendere, ma, per evitare una battaglia al rialzo sull'ingaggio in vista di un'estate da svincolato, Marotta e Ausilio stanno pensando di proporre al Porto un'offerta molto al ribasso ma che permetta comunque di non perdere il centravanti iraniano a zero.