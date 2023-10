L’Inter, ora più di prima, ha bisogno del suo attuale punto di riferimento primario, ossia. Il Toro, da quando Marcelo Brozovic ha lasciato l’Inter, è diventato il capitano, nonché parafulmine quando si tratta di difendere la squadra e i compagni. Dopo l’errore che lo ha portato al fallo da rigore per il Bologna, si è scusato coi tifosi, ma ha tenuto alta l’attenzione. “Adesso dobbiamo abbassare la testa e pedalare e tutti insieme per alzare il livello - aveva detto nel post partita - perché così non si va da nessuna parte". Con l’Argentina è stato risparmiato, ha giocato solo 12 minuti col Perù, risparmiando molta energia. Per questo potrebbe giocare dal primo minuto a fianco di Thuram. Dal canto suo, l’Inter guarda alla sua punta di Diamante anche in ottica futura. Marotta è stato chiaro, e non banale:: se manifesta la volontà di allungare, che corrisponde anche alla nostra, vuol dire che siamo sulla strada giusta e il matrimonio può continuare a lungo. Avere calciatori fidelizzati è un valore aggiunto: se manca il senso di appartenenza, un giocatore non capisce neppure cosa vuol dire giocare o vincere un derby. Il massimo, per una società, è avere un calciatore che rinuncia ad andare in squadre più importanti pur di rimanere legato al suo club". I nerazzurri rimangono legati al loro bomber, pronto a elettrizzare i tifosi che raggiungeranno il settore ospiti dell’Olimpico di Torino.