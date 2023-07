Morata, no grazie. L'Inter ha preso una decisione, il posto lasciato libero da Romelu Lukaku non sarà occupato dall'attaccante spagnolo. Inzaghi lo aveva messo in cima alla lista dei desideri, ma l'ex Juventus, che il prossimo 23 ottobre festeggerà 31 anni, non ha i giusti parametri economici e di carta d’identità. Tradotto, sono troppi i 21 milioni per il cartellino e i circa 9 milioni d'ingaggio tra parte fissa e bonus che percepisce dall'Atletico Madrid. E secondo La Gazzetta dello Sport ​l'Inter vorrebbe inserire in rosa un calciatore fortemente motivato a vestire il nerazzurro, in fondo come è stato per Frattesi e Thuram, cosa evidentemente che i dirigenti nerazzurri non hanno colto nell’approccio di Morata.



BALOGUN IN POLE - No a Morata, sì a Balogun. L'attaccante classe 2001 in uscita dall'Arsenal è balzato in pole position, è il nome che mette tutti d'accordo. Il problema è rappresentato dal prezzo, ad oggi i Gunners non fanno sconti, per lasciarlo partire chiedono 40 milioni di euro. Un prezzo che Marotta non intende pagare, che potrebbe scendere da metà agosto in poi. La principale alternativa all'ex punta del Reims, l'anno scorso a segno 21 volte in 37 partite di Ligue 1, è Beto, numero 9 dell'Udinese, per il quale Balzaretti ascolta offerte. Sistemato il capitolo portiere (Sommer è in arrivo), Marotta e Ausilio si concentreranno sull'attaccante.