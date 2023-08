HE DID IT AGAIN.



Quanti possono dire di aver visto Leoavvicinarsi, correndo, per celebrare un proprio gol decisivo? È quello che è successo a, la stellina dell’che sta provando a rubare i riflettori all’argentino.Certo la missione è ardua con la Pulce che continua a segnare a un ritmo incredibile. Con la doppietta di questa notte ai danni di, ha già scavallato quotaRaggiunti Rodolfo Pizarro, Josef Martinez e Lewis Morgan, ora punta la terza posizione, occupata da Robert Taylor e la vetta della classifica dove resta proprio quel Gonzalo, ex Napoli e Juve, capace di segnare 29 reti per il club della Florida. Con una doppietta - l’ultimo gol di Messi è un altro capolavoro su punizione - l’ex Barcellona e Psg, torneo in cui si affrontano squadre della Mls e del campionato messicano.- Ma nel 4-4 dei tempi regolamentari si è preso i titoli delle testate americane anche Benjamin. Da subentrante, ha lasciato il segno prima con un gol, poi con il penalty decisivo, una ‘presa di potere’ a tutti gli effetti. Diciottenne, il ragazzo èda una famiglia argentina di Mendoza. Suo padre Pablo è stato nazionale deidi rugby tra il 1992 e il 1995 e ora il paese sudamericano se lo litiga con gli Usa.- Benja è alla prima stagione da professionista dopo essersi formato tra Key Biscayne SC e Weston Academy, due scuole calcio di Miami. Qui si è fatto un nome che gli ha permesso di attirare le attenzioni delQui è stato allenato da Federico, fratello del Pipita, e ha cominciato una scalata ripida. Ha vinto la Mls Next Cup, ottenendo il Pallone d’Oro della competizione e ha stupito tutti anche nella Generation Adidas Cup. Scontato che l’Inter Miami gli facesse firmare il suotenendolo in Florida almeno per i prossimi 3 anni. Ha bruciato le tappe, Cremaschi. Giàper lui, un volante ma con velleità da box to box, forte coi piedi e dotato fisicamente: una mezzala completa che si ispira ae, ovviamente a- Da Leo ora può imparare in prima persona, frutto dei no che ha detto sul mercato. ". È un onore poter giocare a casa.? È incredibile quello che riesce a fare. Non mi stanco mai di parlargli e imparare da lui: segna ogni volta che gioca, è assurdo. Ci sta aiutando tanto.”, ha rivelato alle tv americane. Gli States lo vogliono, lo hanno convocato per qualche stage, come pure Javierche però lo ha tagliato per la sua U20 argentina prima dei Mondiali. Non avendo ancora debuttato con nessuna delle due selezioni,In Argentina però sono sicuri che la scelta sia già stata presa dal ragazzo che ha lo spagnolo come prima lingua e torna in patria almeno un paio di volte all’anno. E, circondato da due totem del calcio albiceleste come, il suo attuale allenatore, non poteva essere altrimenti.