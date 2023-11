Un’altra vittoria in trasferta, la quinta su cinque, con il rigore dello specialistae il raddoppio di, sempre più capocannoniere con 12 reti, mentre l’è sempre più capolista con 28 punti.. Per come ha aggredito gli avversari e per come ha saputo reagire sullo 0-2, l’Atalanta non avrebbe infatti demeritato il pareggio, ma proprio su un campo così difficile, con una mentalità e un equilibrio che fanno ben sperare, perché vincere gare cosìL’Atalanta ha il merito di partire meglio dell’Inter, irriconoscibile per l’atteggiamento passivo e per il suo completo arancione, ma il demerito di non concretizzare quella che un tempo si chiamava, da non confondere con le percentuali fasulle sul “possesso-palla”. Le discese sulla destra concluse con i puntuali cross diservono a poco, infatti, perché al centro dell’area di rigore c’è sempre la testa di un difensore avversario, del centralepreferito ad Acerbi o dello stessoa sua volta preferito a Bastoni sul centro sinistra, fermo restando Pavard sulla destra. E quando non è uno dei tre a respingere, le due punte atalantine Scamacca e Lookman non trovano mai la deviazione che possa impensierire Sommer, che così raccoglie soltanto i passaggi arretrati dei suoi compagni. Tanto fumo, a ritmo lento, non produce nulla a discapito dello spettacolo e delle emozioni vicine allo zero, anche perché l’Inter subisce passivamente e fatica a superare la metà campo, visto che i due esternidai rispettivi dirimpettai Ruggeri e Zappacosta, mentre Barella e Mkhitaryan si limitano a galleggiare attorno a Calhanoglu, lasciando così isolatissimi Lautaro e Thuram.- Lo 0-0 sembra il logico punteggio con cui si chiuderà il primo tempo e invece, improvvisamente, ecco la prima svolta della partita., subentrato poco prima all’infortunato Pavard uscito in lacrime,. L’arbitro Sozza non ha alcun dubbio e indica il dischetto del rigore, senza nemmeno aspettare le indicazioni del Var. E come al solito lo specialistaalla perfezione con un tiro angolatissimo che vale l’1-0. Un’occasione, un gol, per la serie, cioè il risultato, che subito dopo potrebbe ulteriormente penalizzare l’Atalanta perché lo stesso Calhanoglu riesce a impegnare per la prima volta su azione Musso, bravo a negargli il gol del raddoppio.L’intervallo dovrebbe servire per regalare maggiore spinta all’Atalanta, magari con qualche cambio. Come non detto, invece, perché Gasperini non cambia nulla ma soprattuttoL’Inter capisce il momento difficile dei padroni di casa e sfiora il 2-0 con un gran diagonale di Dimarco. Questione di pochissimo eSembra il dolce finale per lui e per l’Inter, ma proprio nel momento più difficile, il primo gol subito in trasferta da Sommer, imbattuto nelle precedenti quattro gare.Frattesi e Carlos Augusto, rispettivamente al posto di Mkhitaryan e Dimarco, sono i lussuosi ricambi di Inzaghi per ricaricare l’Inter tornata in difficoltà come in avvio di partita, perché l’Atalanta che sembrava in crisi torna a credere nel pareggio.è bravo a respingere i primi veri tiri pericolosi, ma anchesi deve impegnare per bloccare un conclusione di Dumfries. Così, perché anche De Ketelaere e Muriel da una parte, che rilevano Lookman e Koopmeiners, e Sanchez dall’altra che sostituisce Calhanoglu regalano vivacità e occasioni. E anzi proprio un’incursione del cileno provoca l’che lascia così l’Atalanta in dieci negli ultimi 6’ di recupero, chiusi con la festa dell’Inter.. In attesa della prossima, sul campo della Juventus…