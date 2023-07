Dopo aver completato le visite mediche di rito con la sua nuova squadra, l'Inter, Juan Cuadrado non perde tempo ed è pronto a raggiungere già stasera i compagni nel ritiro di Appiano Gentile, in attesa della partenza per il Giappone (24 luglio) dove tra fine luglio e inizio agosto i nerazzurri giocheranno contro Al-Nassr e Paris Saint-Germain. Il colombiano, svincolato dalla Juventus alla fine della passata stagione, dovrà impegnarsi fin da subito per sciogliere la freddezza con la quale è stato accolto a Milano.