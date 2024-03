L’Inter non si ferma alla seconda stella: per i bookie sarà ancora scudetto, in quota derby d’Italia con la Juventus

Il pari ottenuto nell’ultimo turno contro il Napoli, primo match del 2024 in Serie A senza vittorie, non cambiano la sostanza delle cose: l’Inter domina il campionato e vede vicina la seconda stella. Per i bookie, archiviata la pratica scudetto 2023/24, l’attenzione si sposta verso la prossima stagione, dove i nerazzurri restano i grandi favoriti per il bis, offerto a 1,52, in netto vantaggio con la Juventus - ormai a secco dal 2020 - data a 3,25, con al terzo gradino del podio il Milan, fissato a 5. Paga invece 12 volte la posta il quarto scudetto del Napoli, costretto ad abdicare dopo il trionfo della scorsa stagione, con la Roma più lontana a quota 15.