Pur pensando che alla fine vincerà a Roma contro laNon mi è piaciuto che abbia pareggiato a Torino, rinunciando praticamente a giocare nel secondo tempo. Non mi è piaciuto che non abbia saputo battere la, qualificandosi da prima nel proprio girone diIn generale non mi piace né quando gioca, né quando gioca, due attaccanti che, secondo me, il meglio lo hanno dato.Tuttavia sarebbe puerile pensare che l’Inter non mi piaccia solo per queste ragioni. Il problema vero è cheE, restando alle due partite citate, se a Torino, in campionato, i nerazzurri non si sono voluti esporre al letale contropiede di, meno comprensibile è cosa li abbia frenati con la Real Sociedad. Il fatto che i baschi fossero disposti a protezione del pareggio? Il fatto di non voler incorrere, comunque, in una sconfitta a San Siro? Il fatto che non abbia giocato Lautaro?Sinceramente penso che quando una squadra ha uno stile di gioco consolidato esso non possa essere intaccato da piani-partita, episodi, incidenti di percorso e varie altre contingenze. Non si tratta di essere fedeli ad un’ideologia tattica, ma di trarre più vantaggi possibili dal calcio che si è scelto. Invece il paradosso è cheSenza, peraltro, trarre vantaggi da questa mutazione.Sarebbe un errore proseguire su questa strada. Lanon è un avversario sul quale adeguarsi, ma una squadra che, possedendo alti valori tecnici, va affrontata al massimo delle proprie capacità. L’Inter non ha deficit di carattere atletico, non ha problemi di convinzione perché è una squadra matura e consapevole, non ha, soprattutto, bisogno di gestire un vantaggio o un risultato.sia perché è nelle sue corde, sia perché fino a gennaio non ha impegni che non siano di campionato.Dall’altra parte, una partita ad alta intensità del suo avversario, rischia di mettere a nudoA Madrid, nell’ultima partita del girone di Champions League, ha dato di sè un’immagine davvero. Un po’ come se la squadra e i giocatori non riconoscessero più lo spartito di, un maestro di gioco, che invece li hanno portati al secondo posto in serie A, meno di un anno fa. Nonostante le parole dell’allenatore sulle aspettative dell’ambiente,, oltre l’imprescindibile obiettivo Champions. Soprattutto perché non credo che la sola partenza dipesi sulla squadra in maniera così determinante da averne decretato una preoccupanteLa partita con l’Inter rappresenta un’occasione di ripristino del gioco della stagione scorsa. E se davvero la squadra di Inzaghi affrontasse l’impegno sotto ritmo, l’impresa sarebbe possibile. Però. In fondo basta essere quel che si è stati quasi sempre per tornare ad essere apprezzati anche dagli scettici.