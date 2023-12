L'pesca l'di Diego Simeone per gli ottavi di finale di, il vicepresidente nerazzurroè intervenuto a Sky Sport per commentare il sorteggio a Nyon: "L'Atletico è una squadra difficile da affrontare, conosco molto bene Simeone che è stato un mio compagno di squadra ed è un mio amico. Credo saranno due belle partite tra due grandi squadre".- "Quando arrivi a questo punto, da seconda, sai che il sorteggio può essere complicato. Rispetto per l'Atletico, conosco la sua cultura e la sua storia, so benissimo come il Cholo prepara le partite e cosa vuole dalle sue squadre. Sarà un avversario difficile da battere, ma anche noi la prepareremo al meglio perché siamo in condizione di fare due grandi partite: saremo pronti".- "Ormai è la stessa cosa, perché saranno due partite molto complicate, in casa e fuori. Dovremo partire bene, se facciamo bene a San Siro dovremo fare altrettanto a Madrid. Saranno due partite molto equilibrate, entrambe le squadre hanno grandi calciatori. Speriamo che nel momento in cui affronteremo queste due partite avremo la forma che abbiamo oggi, ma manca ancora tempo".- "Lautaro ha segnato il gol sbagliato a Istanbul? Sì, assomigliava a quella giocata lì. Sono contento per la vittoria di ieri, poi anche che Lautaro continui a segnare come sta facendo. Sono molto felice per lui, per i suoi compagni e per tutti noi. Sta attraversando un grande momento di forma, è un vero leader e il nostro capitano. Riesce a trasmettere tutta la carica che ha dentro".