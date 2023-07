La stagione dell'Inter parte ufficialmente oggi con la prima amichevole estiva: la squadra di Simone Inzaghi sfida alla Pinetina alle 18:30 il Lugano. La partita non è stata acquistata da nessuna emittente e dunque non sarà trasmessa in diretta TV né in streaming ma dovrebbe essere disponibile su Inter Tv o sui canali ufficiali del club milanese, nonostante non ci siano state ancora comunicazioni ufficiali. A 40 giorni dalla finale persa di Champions League, Inzaghi riparte dal 352, da Thuram e Frattesi ma aspetta regali dal mercato.



PROBABILE FORMAZIONE:

Inter (3-5-2): Di Gennaro; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.