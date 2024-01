L'Inter scavalca il Milan e punta la Juve: l'albo d'oro della Supercoppa Italiana

L’Inter conquista la Supercoppa Italiana 2023. Decisivo il gol al 91' di Lautaro Martinez contro il Napoli in finale sul campo di Riyadh. Per i nerazzurri si tratta dell'ottavo successo nella competizione, il terzo consecutivo con in panchina Simone Inzaghi. Nella storia della competizione, solo la Juventus ha vinto più trofei: 9 titoli per i bianconeri, mentre i nerazzurri hanno scavalcato il Milan, fermo a quota 7 successi.



Di seguito l'albo d'oro della competizione:



ALBO D'ORO SUPERCOPPA ITALIANA



1988 - Milan

1989 - Inter

1990 - Napoli

1991 - Sampdoria

1992 - Milan

1993 - Milan

1994 - Milan

1995 - Juventus

1996 - Fiorentina

1997 - Juventus

1998 - Lazio

1999 - Parma

2000 - Lazio

2001 - Roma

2002 - Juventus

2003 - Juventus

2004 - Milan

2005 - Inter

2006 - Inter

2007 - Roma

2008 - Inter

2009 - Lazio

2010 - Inter

2011 - Milan

2012 - Juventus

2012 - Juventus

2014 - Napoli

2015 - Juventus

2016 - Milan

2017 - Lazio

2018 - Juventus

2019 - Lazio

2020 - Juventus

2021 - Inter

2022 - Inter

2022 - Inter

2023 - Inter