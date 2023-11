Tre punti, per qualificarsi, per incassare. L'Inter è di scena questa sera alla Red Bull Arena contro il Salisburgo nella quarta giornata del gruppo D, vincere vorrebbe dire archiviare la pratica ottavi di finale con due turni d'anticipo e mettere in cassa altri 12,4 milioni di euro, ovvero 9,6 milioni più 2,8 per le singole vittorie nel girone. Diventerebbero quindi 28 i milioni già messi da parte per questa edizione, in attesa di capire quanto ancora potrebbero portare a casa i nerazzurri con i risultati delle ultime due partite del raggruppamento e l'eventuale primo posto.



DA RECORD - Soldi importanti, per dare sollievo ai conti e permettersi investimenti per il futuro. L'anno scorso la truppa di Inzaghi si spinse fino alla finale di Istanbul, persa contro il Manchester City, incassando complessivamente oltre 100 milioni di euro senza considerare il peso del botteghino. L'anno scorso per le sfide a eliminazione diretta contro Porto, Benfica e Milan i nerazzurri avevano guadagnato quasi 27 milioni (12 in semifinale nel derby, 8,2 ospitando il Benfica, 6,7 negli ottavi con il Porto).