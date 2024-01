L'Inter si gode Sommer lo specialista: un'altra vittoria di Marotta

Pasquale Guarro, inviato a Firenze

La sua partita era iniziata decisamente male, con quel appoggio sbagliato verso Pavard che per poco non costa un gol. Subito dopo però è arrivato anche il colpo di reni per respingere il tentativo ravvicinato di Bonaventura. E proprio così, come fosse un saliscendi, è andata avanti la prestazione di Yann Sommer contro la Fiorentina, alternando giocate dubbie a interventi decisivi. Ma se l’Inter esce indenne dal Franchi e anzi porta i tre punti a Milano è anche per merito del portiere svizzero e del suo sangue freddo.



EPISODIO-CHIAVE - Nella ripresa il replay del primo tempo: prima l’errore poi la prodezza: uscita kamikaze su Nzola in cui prende un po’ tutto, sicuramente prima il pallone, ma poi anche la faccia del centravanti. Calcio di rigore decretato da Aureliano e uno specialista che si presenta dal dischetto. Nico Gonzalez parte a modo suo, rallenta, calcia e… trova Sommer pronto a bloccare. Così come lo aveva trovato Jorginho in Nazionale, che aveva calciato allo stesso modo.



UN MURO - Sommer ha difeso porta e risultato con questo rigore parato sotto la Fiesole, lanciando l’Inter nuovamente al primo posto. Lo ha fatto con la specialità della casa, la parata dagli undici metri. Ne sanno qualcosa anche la Francia e Mbappé, che contro Sommer hanno dovuto pagare dazio dal dischetto. Adesso se lo gode l’Inter nel post Onana, grazie a una grande intuizione di mercato.