L’Inter si laurea Campione d’Inverno con il Verona

Nella 19esima di Serie A va in scena un importante scontro diretto in chiave qualificazione Champions League, la sfida tra Roma e Atalanta, divise da appena 1 punto ed entrambe in piena corsa per il quarto posto. I giallorossi, con una striscia che all'Olimpico parla di dieci vittorie e un pareggio nelle ultime undici partite (tra campionato e coppe), puntano al sorpasso e, per gli esperti di Sisal, sono favoriti. La sfida è sì aperta, ma gli uomini di Mourinho conducono il pronostico a 2,40, con la vittoria della Dea e il pareggio entrambi a 3,10. I capitolini, nonostante abbiano subito solo 3 gol nelle ultime 7 gare casalinghe, sono in piena emergenza in difesa, decimata tra infortuni e Coppa d’Africa. I nerazzurri – che invece hanno perso senza segnare le ultime due trasferte di Serie A – possono approfittarne, tanto che un gol degli ospiti sembra scontato, a 1,36, si sale invece a 3,90 per una vittoria senza subire reti della Roma. Lukaku e Dybala sono l’arma in più dei giallorossi, proprio loro sono i principali indiziati a segnare nel match, rispettivamente a 2,50 e 3,00. Nell’Atalanta, assente Lookman partito per la coppa d'Africa, chance dal primo minuto per Scamacca, marcatore a 3,50. L’Inter capolista ospita il Verona e punta a laurearsi Campione d’Inverno, chiudendo il girone di andata al primo posto. Missione nettamente alla portata dei nerazzurri, favoritissimi a un rasoterra 1,18, si sale addirittura a 15 volte la posta per il blitz gialloblù a San Siro, difficile anche il pareggio, a 7,00. A pochi giorni dalla sfida in Coppa Italia, sarà ancora Salernitana – Juventus, stavolta all’Arechi, con la squadra di Allegri che non vuole mollare la presa dalla capolista Inter, a -2. Dopo la goleada in Coppa Italia, anche stavolta i bianconeri vanno in discesa, con il successo a 1,40, a 8,00 la rivincita dei granata, il segno X vale 4,50. Proprio nella sfida di Coppa, si è messo di nuovo in mostra Kenan Yildiz con una prestazione convincente condita dal gol: un bis del turco si gioca a 3,25. Il Milan ha il mal di trasferta, i rossoneri infatti non vincono fuori casa dallo scorso 9 ottobre, da allora in 4 partite hanno ottenuto 3 pareggi e 1 sconfitta. L’occasione per rompere il digiuno arriva dal match di Empoli che vede i rossoneri nettamente avanti, a 1,65 contro il 5, 00 dei toscani e il 4, 00 del pareggio. La Fiorentina punta a difendere il quarto posto a Sassuolo, la viola è avanti a 2,20, si sale a 3,50 per i 3 punti dei neroverdi. Sfida delicata per il Napoli a Torino, match equilibrato con i padroni di casa a 2,90, i partenopei vincenti a 2,50 e il pareggio che vale 3,20.