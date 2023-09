Nuovamente contro. A Milano si respira aria di derby tra due squadre che hanno scritto pagine memorabili del calcio italiano. Nuovamente contro e per la prima volta in questa stagione Inter e Milan, le due capoliste solitarie, scenderanno in campo domani alle 18 per gettare le basi di una stagione ambiziosa. Ispirati da un Lautaro Martinez a mille che con cinque goal è leader della classifica cannonieri, i nerazzurri hanno sinora all’attivo i successi contro: il Monza 2 a 0 in casa, il Cagliari sempre 2 a 0 ed in casa contro la Fiorentina per 4 a 0 per un totale di otto gol realizzati senza averne subito alcuno. I rossoneri di Stefano Pioli, invece, hanno vinto a Bologna per 2 a 0, si sono ripetuti in casa con il Torino per 4 a 1 ed hanno sconfitto la Roma all’Olimpico per 2 a 1. Le statistiche riportano che sarà il 222° derby della Madonnina con un bilancio leggermente a favore dell’Inter che se n’è aggiudicati 83 contro i 71 del Milan che ha anche all’attivo 67 pareggi. L’ultimo successo rossonero il 3 settembre dello scorso anno per il 3 a 2 finale poi quest’anno ben quattro vittorie dell’Inter: nelle due semifinali di Champions League, in campionato il 5 febbraio scorso e il 3 a 0 finale della Supercoppa italiana del 18 gennaio di quest’anno. Per Simone Inzaghi, il tecnico nerazzurro, solo l’imbarazzo della scelta a centrocampo su chi schierare dal primo minuto tra Frattesi e Mkhitaryan, con l'armeno che sembra essere il favorito. Pochi dubbi per la coppia di attaccanti con il francese Marcus Thuram che affiancherà Lautaro Martinez. Sommer prenderà posto tra i pali, al centro della retroguardia agirà de Vrij con Darmian a destra e Bastoni a difendere sul versante opposto. Il Milan di Stefano Pioli lamenta l’assenza dell’infortunato Kalulu e dello squalificato Tomori e pertanto dovrebbe proporre in difesa Kjaer al fianco di Thiaw con Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra. Nonostante non sia al meglio della condizione fisica per gli acciacchi rimediati con la nazionale, Giroud sarà ancora una volta il riferimento della squadra in attacco dove potrà contare anche sul contributo di Pulisic e Leao. Per i betting analyst quinto successo consecutivo alla portata per la formazione di Inzaghi proposta favorita ma 1 non basso a 2,15, distante dall’X a 3,50 e con il 2 che moltiplica per 3,35. Il capocannoniere del campionato Lautaro Martinez è in testa alla speciale classifica del primo o ultimo marcatore del derby bancato a 6,00 e con a seguire Giroud a 7,50, Thuram a 8,00, Arnautovic e Sanchez a 8,50, Leao a 9,50 ed a seguire tutti gli altri.