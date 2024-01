L’Inter sogna un 2024 da favola: Scudetto a quota 1.45, Champions a 15

La vittoria della Supercoppa italiana potrebbe essere solo la prima gioia per l’Inter, che nel 2024 ha come obiettivo lo Scudetto e come sogno la Champions League. Traguardi molto diversi tra di loro ed è ovvio che vincere in Italia sarà molto più facile per la squadra di Simone Inzaghi rispetto al trionfo europeo. Al ritorno da Riad l’Inter ha però trovato la Juventus prima in classifica: anche se i bianconeri hanno giocato una partita in più è palese come la lotta per la Serie A sia aperta. Sulla lavagna scommesse Lautaro Martinez e compagni si giocano campioni d’Italia a 1.45, con il successo della Juventus a 2.75. A distanza il Milan e lo stesso Pioli non ha nascosto come la corsa per il primo posto sia ormai complicata per i rossoneri, che tuttavia hanno ancora una speranza di rimonta a quota 12. Eliminata dalla Coppa Italia, l’Inter potrebbe centrare il grande colpo in Champions League. Il secondo posto della passata stagione, con la finale persa a testa alta contro il Manchester City è un motivo in più per puntare in alto. In questo caso sulla lavagna i nerazzurri sono proposti vincenti a 15, con i Citizens ancora favoriti a 3.00. Seguono sul podio Bayern a 5.50 e Real Madrid a 6.50. Più staccate le altre italiane, Napoli (a 40) e Lazio (a 150).