L'Inter sorride grazie alle notizie che provengono da Santiago del Cile, dove la Colombia è impegnata a preparare la partita contro il Cile, in programma mercoledì alle 2.30 italiane. Secondo quanto riportato da Caracol, Juan Cuadrado, esterno nerazzurro, che contro il Venezuela era uscito a fine primo tempo, si è allenato regolarmente in gruppo e potrebbe dunque prendere parte al match di qualificazione per il Mondiale 2026.