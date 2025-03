L'Inter stavolta ringrazia Radu, che ferma il Napoli: "Solo io e mia madre sappiamo quanto ho sofferto"

2025 Getty Images

Nel 2021-22, un suo errore a Bologna ebbe un incidenza pesantissima sull'esito di quel campionato, vinto dal Milan in volata sull', che all'epoca era all'Inter, oggi è ale oggi è stato il grande protagonista, con parate decisive, dello 0-0 fra i lagunari e il, squadra in lotta Scudetto proprio con l'Inter (e l'Atalanta).Radu, vincitore del premio di Panini Player of the Match, dopo il match parla ai microfoni di DAZN: "Questo è lo spirito della squadra, che ci porterà a raggiungere l'obiettivo. La squadra ha fatto una prova eccellente e quando la squadra gioca bene anche i singoli crescono. Il mio pensiero è che quando arrivano i buoni risultati arriva anche la fame di buone prestazioni. Questo lo stiamo facendo vedere. Manca la vittoria, ma sono sicuro che presto arriverà.Sì, sono contento. Ora sono qui e sono contento di poter dare una mano, rimango umile sapendo che ci vuole un attimo per andare in alto come per scivolare in basso".

"Di non mollare, lei ha sempre creduto in me. E io sono qui che non mollo".