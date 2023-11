L'e la, una rivalità infinita che va oltre il campo. No, non è solo una metafora per sottolineare quanto la partita sia sentita da entrambe le parti, ma è la fotografia di un dualismo che si ritrova anche al di fuori del rettangolo di gioco. Sul mercato ad esempio, tanti gli incroci di ex (oggi c'è) e i duelli di mercato vinti da una parte (alla Juve) e dall'altra (all'Inter). E' stato così in passato e sarà così anche in futuro, pure in quello prossimo. I nerazzurri stanno già delineando i piani per il prossimo mercato e i fari sono puntati sul centrocampo, ma sulla strada del club di viale della Liberazione ci saranno, ancora, i bianconeri.- Un oggetto di contesa può diventare, in scadenza di contratto con il Napoli al netto dei tentativi di rinnovo del club azzurro.che già aveva provato a portarlo a Milano nel 2017 in un affare che avrebbe potuto vedere il passaggio di Mauro Icardi in Campania. Non se ne fece nulla, ma le attuali condizioni hanno riacceso i fari nerazzurri sul polacco, potenziale occasione a zero da non farsi scappare. Lo sa bene però ancheper sondare la situazione. Mosse e contromosse in vista di gennaio quando, in caso di mancato accordo con il Napoli per il prolungamento, Zielinski potrà accordarsi con un nuovo club.- Non è destinato a diventare un affare a zero, gioiello che sta trascinando ila suon di gol (solo Jude Bellingham, nel suo ruolo, ha segnato di più nei cinque principali campionati europei) e si è ora conquistato anche la chiamata di Spalletti in Nazionale. Sorride, che ha blindato El Flaco fino al 2028, cresce il valore del giocatore - oggi- e si allunga la lista delle pretendenti., con Marotta che ha già fissato un incontro con la dirigenza brianzola, a fine stagione, per capire quali siano i margini per portare Colpani in nerazzurro., pur muovendosi con più cautela rispetto all'Inter, pronti a tentare un nuovo sgambetto ai rivali di sempre. Perché Juve-Inter è anche questo: una rivalità totale, dal campo al mercato.@Albri_Fede90