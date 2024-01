L'Inter torna al lavoro: Bastoni in gruppo e vede Firenze, Dumfries in permesso

Pasquale Guarro

Dopo il successo in Supercoppa e la giornata libera di ieri (quasi scontata visto che la squadra è rientrata al mattino), l'Inter si è ritrovata questa mattina ad Appiano Gentile per iniziare a preparare la difficile trasferta di Firenze, che Barella e Calhanoglu dovranno disertare a causa della squalifica. Importante non perdere altri pezzi per strada e per questo motivo sia tifosi che staff tecnico vivranno con molta attenzione gli allenamenti che ci saranno da qui a domenica.



BASTONI - E a proposito di allenamenti, dalla sessione odierna sono arrivate indicazioni confortanti: Bastoni sta recuperando dall'affaticamento muscolare e già domani rientrerà in gruppo. Scongiurata, quindi, la possibilità di una sua assenza a Firenze, notizia che da ieri ha iniziato a circolare con una certa insistenza.



DUMFRIES - Questa mattina non era invece ad Appiano Denzel Dumfries. L'olandese non ha alcun problema fisico, ma gode di un permesso concesso dal club per motivi familiari. Anche lui potrebbe essere aggregato alla squadra per la trasferta di Firenze.