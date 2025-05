Redazione Calciomercato

L'Inter torna pazza, il Napoli ha in mano uno Scudetto meritato. Ma nelle ultime si stanno scansando

Sandro Sabatini

58 minuti fa

Partiamo da un presupposto: prima delle parole ci vogliono i fatti e qualsiasi risultato va considerato giusto, com'è giusta la situazione del Napoli che a una giornata dalla fine del campionato ha il destino nelle proprie mani e si giocherà lo Scudetto in casa contro il Cagliari che si è appena salvato.



Una considerazione ulteriore da fare è quella sull'Inter che torna Pazza Inter come ai vecchi tempi, facendosi rimontare due volte dalla Lazio a San Siro con l'opportunità di fare un sorpasso che invece resta strozzato in gola anche dalle polemiche arbitrali per un rigore che però è evidente, quello di Bisseck. Va detto che il Napoli si avvia a vincere uno Scudetto meritato.



Comandano i fatti e i risultati, prima dei giudici soggettivi. Scudetto meritato malgrado due partite e due pareggi con Genoa e Parma. Vero è che la partita del Tardini è stata arricchita da tre pali/traverse però non è che il Napoli abbia dominato. Nelle ultime giornata Inter e Napoli hanno più giocato a scansare il traguardo che a centrarlo. Comunque adesso si può dire il Napoli è a un passettino dallo Scudetto.