L'Inter tratta il rinnovo di Lautaro: da Haaland a Kane, quanto guadagnano i grandi numeri 9?

Redazione CM

Certezza del presente, con la speranza che lo sia anche in futuro. L'Inter è al lavoro rinnovare il contratto di Lautaro Martinez, in scadenza nel 2026, ma ancora non c'è accordo sulle cifre. Il Toro a Milano sta bene, è il capitano di una squadra che lotta per vincere Scudetto e Champions League, gioca e soprattutto fa la differenza a suon di gol, per questo si aspetta uno sforzo da parte di Zhang. I numeri sono dalla sua parte, in questo campionato sono già 19 le reti in 20 partite, considerando tutte competizioni si sale a 22 in 29 match. Numeri impressionanti, per un attaccante che in nerazzurro ha timbrato 124 volte in 267 uscite.



SOTTOPAGATO - Lautaro, che al momento con 6 milioni di euro netti è il secondo giocatore più pagato della rosa dopo Calhanoglu, vuole essere trattato ed economicamente valorizzato come un big. In Italia e in Europa ci sono grandi numeri 9 che guadagnano molto più di lui, a partire da Romelu Lukaku alla Roma, fino ad arrivare ad Harry Kane del Bayern Monaco. L'ex Tottenham anche in Germania continua a segnare con regolarità, ma vale davvero tanto di più di Lautaro? Escludendo Karim Benzema, che in Arabia Saudita è stato ricoperto d'oro e ha un ingaggio fuori mercato per il calcio europeo, di seguito la busta paga dei principali numeri 9 in Europa.