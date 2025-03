L’Inter vola in Italia e in Europa: i bookie credono in un nuovo Triplete nerazzurro

AFP via Getty Images

Passati gli ottavi di finale di Champions League in maniera agevole, con una doppia vittoria tra andata e ritorno contro il Feyenoord, l’è ancora in corsa per il Triplete, quindici anni dopo. Nei quarti di finale c’è lo spauracchio Bayern Monaco, avversario della finalissima 2010, match che sancì il capolavoro nerazzurro. I bookmaker, memori di quell’impresa credono in un nuovo Triplete, offerto a 33 dai betting analyst diPer completare l’opera, sarà proprio la Champions l’ostacolo maggiore: i nerazzurri partono tra gli outsider in Europa, dati a 9 su Better, mentre è alla portata la doppietta italiana: Inzaghi è in pole in Serie A e Coppa Italia, con il successo in entrambe le competizioni visto a 1,85 volte la posta.