L'Inter vuole continuare il 2024 perfetto: quote da '2' contro la Roma. Milan-Napoli...

La vittoria nel derby d'Italia contro la Juventus ha permesso all'Inter di allungare a + 4 sui bianconeri e continuare il percorso netto nel 2024. Strada positiva finora anche per Daniele De Rossi, sempre vincente nelle sue prime tre partite in Serie A con la Roma. Nella sfida dell'Olimpico tra due squadre in salute, comanda il segno «2» a 1,90 contro il 4,20 del poker giallorosso. Nel mezzo il pareggio, assente da sei match, a 3,40. Con De Rossi in panchina la Roma ha collezionato solo Over 2.5, ma contro la miglior difesa del campionato è avanti l'Under 2.5, a 1,61, su un match con almeno tre gol, visto a 2,20. Per quanto riguarda i protagonisti del match sfida tra ex compagni di reparto in nerazzurro: in pole la rete di Lautaro Martinez, a 2, su Romelu Lukaku fermo a 3,25. L'altro big-match della giornata si gioca a San Siro tra Milan e Napoli. Negli ultimi dieci precedenti, bilancio in perfetta parità (3 vittorie per parte e 4 pareggi), un equilibrio che potrebbe essere rotto dai rossoneri, capaci di ottenere 16 punti nelle ultime sei, in pole su William Hill a 1,95, sale a 3,60 il pari - come al Maradona - mentre il segno «2» paga 3,75 volte la posta. Nonostante il Napoli non trovi la via del gol da quattro trasferte consecutive, per i bookie sarà Goal, avanti a 1,66, sul No Goal a 2,10. Luka Jovic, dopo aver trovato il primo centro a dicembre, ha la miglior media rete/minuti dei top 5 campionati d'Europa: un altro timbro del serbo si gioca a 3,10 mentre il bis di Kvicha Kvaratshkelia, decisivo col Verona, sale a 4. Dimenticare Empoli e Inter e ritrovare i tre punti: questo è l'obiettivo della Juventus, impegnato in casa contro l'Udinese, battuto nelle ultime sette allo Stadium. Per gli esperti sarà ancora segno «1», nettamente avanti a 1,38 contro l'8,50 del colpo friulano. Nel mezzo, a 4,50, il quattordicesimo pareggio stagionale per gli ospiti, unica squadra già in doppia cifra. L'Udinese non segna da quattro partite contro la Juve, un dato che fa propendere i bookie per un altro No Goal, proposto a 1,60, con il Goal lontano a 2,25. Per quanto riguarda il risultato esatto invece, l'1-0 - come la scorsa stagione – è il finale favorito, a 5,50, al pari del 2-0. Nelle restanti sfide della 24^ giornata, cerca la quarta vittoria consecutiva l'Atalanta (2,10) contro un Genoa (3,60) in striscia positiva dal 15 dicembre scorso. Cerca punti per la rimonta Champions la Lazio (2,10) contro il Cagliari (3,60), sempre invischiato nella lotta salvezza, come Salernitana (2,40) ed Empoli (3), che apriranno il programma della giornata venerdì sera all'Arechi. Vuole terminare la striscia negativa la Fiorentina, data a 1,52, che ospita il Frosinone (6), con Bologna (1,70) e Lecce (5,25) a caccia del bis dopo il successo in rimonta dell'ultimo turno. Sfida da ultima spiaggia per il Sassuolo (3,25), in casa contro il Torino (2,25), mentre il Verona (3,75) insegue in casa del Monza (2,05) di Palladino.