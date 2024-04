L'Inter vuole il 6° derby di fila: il Milan ci è già ruscito. Due volte...

19 minuti fa



Cresce l'attesa per il derby di Milano. Milan e Inter scendono in campo per la 32esima giornata di Serie A e, con una vittoria dei nerazzurri, si avrebbe la matematica conquista dello Scudetto per la squadra di Inzaghi. Un traguardo epocale perché sarebbe quello della seconda stella, la sesta stracittadina di fila vinta in tutte le competizioni.



IL PRECEDENTE - Eppure il Milan è già riuscito ad ottenere tale successo: i rossoneri hanno vinto infatti sei gare di fila contro i cugini tra il 1946 e il 1948 e tra 1911 e il 1913.