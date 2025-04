Inter, presentata l’offerta a Jonathan David. L'obiettivo sono i tre tenori

Taremi ha deluso le aspettative, Arnautovic e Correa dovrebbero entrambi salutare, diventa necessarioIn via. Con un calendario così fitto di impegni, una buona riserva non è più sufficiente: occorre munirsi di un altro titolare all’altezza, uno in grado di giocare lo stesso numero di partite di Lautaro e Thuram, facendo tirare il fiato un po’ a uno e un po’ all’altro quando necessario.e che finalmente, un contesto che i nerazzurri hanno già vissuto con Simone Inzaghi in panchina,Jonathan David aggiungerebbe gol ed esperienza, ma l’attaccante canadese, che si libererà a zero dal Lille, chiede altissime gratificazioni dal punto di vista economico:Queste sono le cifre che circolano ormai da qualche settimana e che secondo indiscrezioni, l’entourage dell’attaccante avrebbe chiesto anche in viale della Liberazione in un recente contatto. Cifre che hanno suggerito ai nerazzurri un approccio soft, tanto da escludersi autonomamente dalla corsa al calciatore, ma rimanendo in qualche modo

L’Inter si è messa in attesa, è chiaro che non potrà restarci a lungo e che per l’inizio di maggio spera di avere le idee molto più chiare in merito a questa faccenda. I nerazzurri hanno fatto il passo che ritenevano opportuno compiere, adesso la palla passa nelle mani di David e di chi ne cura gli interessi.rispetto a quello che gli hanno palesato i nerazzurri.