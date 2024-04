L'interista Ignazio La Russa: 'Lo scudetto di cartone mi fa godere!'

Tra i tifosi che hanno festeggiato lo scudetto dell'Inter c'è anche, presidente del Senato e noto tifoso nerazzurro che intervento su Rai Radio Uno nel programma Un Giorno da Pecora ha risposto così a chi ha riacceso vecchie polemiche: "Il cosidetto scudetto 'di cartone' dell'Inter mi fa godere, quanto mi fa godere... E' il tricolore che ci inorgoglisce di più, perché sancisce che noi eravamo gli unici di quelli in testa a non aver imbrogliato".- Il fondatore di Fratelli d'Italia si riferisce al. La Juventus aveva concluso il campionato conquistando 91 punti, ma la sentenza relativa allo scandalo Calciopoli condannò i bianconeri alla retrocessione in Serie B oltre a dare 30 punti di penalizzazione a Milan, Lazio e Fiorentina, escludendo queste ultime due dalle coppe europee.

- La Russa ha trovato anche un aggancio tra calcio e politica, quando gli chiedono chi può essere la Giorgia Meloni dell'Inter lui indica tre diversi profili che operano in tre campi diversi: ". Per fare una Meloni ci vogliono tre persone" ha detto il tifoso nerazzurro che come tanti altri ieri ha festeggiato il 20° scudetto dell'Inter, arrivato grazie al successo nel derby col Milan.- "Chi vorrei all’Inter l’anno prossimo?, per lui farei pazzie, mi piace tantissimo. E’ spesso infortunato? Andrebbe bene anche se giocasse la metà delle partite"..