Lione: accordo per Benrahma

Come riporta Sky Sports UK il Lione avrebbe trovato un accordo con il West Ham per Said Benrahma. L’accordo sarebbe per un prestito con obbligo di riscatto oltre i 15 milioni di sterline. La palla passa ora al calciatore che dovrà sciogliere le riserve in merito il suo futuro e decidere se accettare di trasferirsi in Francia.



I DETTAGLI - Il calciatore al West Ham non è imprescindibile visto il ventaglio di opzioni di qualità di cui dispone Moyes nella trequarti: il reparto può contare su Paquetà, Kudus e Bowen giocatori di primo livello e determinanti sia nello sviluppo del gioco che nella finalizzazione dello stesso. Quindi un eventuale trasferimento potrebbe senza dubbio giovare in primis al calciatore dal momento che al Lione troverebbe meno concorrenza e sarebbe uno dei giocatori più importanti. Infatti il suo arrivo potrebbe dare più soluzioni al tecnico Sage e alzare il tasso tecnico del reparto, formando insieme a Cherki e Lacazette un tridente di assoluto livello. Oltre a dare meno prevedibilità tra le linee e rifornire meglio gli attaccanti, potrebbe essere anche un alternativa in zona gol dal momento che dei 19 gol segnati dai francesi più della metà sono stati realizzati da Lacazette(9).



I NUMERI- L’attaccante algerino classe 1995 ha fin qui disputato in Premier League 13 partite senza segnare un gol e fornendo un solo assist, oltre ad aver giocato 5 partite in Europa League senza mettere a referto ne gol ne assist. Un suo eventuale trasferimento sancirebbe il suo ritorno in Ligue 1, in cui ha debuttato con il Nizza nel 2013-2014. Il contratto con gli Hammers scadrà nel 2026.