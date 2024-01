Lione, ad un passo Gift Orban dal Gent

Secondo quanto riporta L'Equipe il Lione sarebbe molto vicino a far firmare l'attaccante nigeriano del Gent Gift Orban. I due club infatti avrebbero trovato un accordo intorno ai 13 milioni di euro. Il classe 2002 dovrebbe firmare nei prossimi giorni un contratto di quattro anni e mezzo. Il giocatore, che ha un contratto in scadenza nel 2027, ha fin qui messo a referto 8 reti in 22 presenze tra campionato e Conference League.