In casa Lione scatta l'allarme Rayan Cherki. L'Equipe svela che l'attaccante classe 2003 non è soddisfatto, e anche se il club vorrebbe puntare su di lui per il futuro il desiderio del ragazzo sarebbe quello di lasciare il Lione. L'attaccante è seguito da diverse big europee, già alla finestra in attesa di nuovi sviluppi.