L'esonero dell'allenatore italiano Fabio Grosso non ha dato i frutti sperati al Lione, almeno per il momento. Infatti la squadra ha perso 3-2 sul campo del Lens, rimanendo all'ultimo posto in classifica con soli 7 punti raccolti in 13 partite di Ligue 1.



In panchina è andato il francese Pierre Sage. La doppietta del difensore irlandese Jake O'Brien (classe 2001) non è bastata a evitare l'ottava sconfitta in questo campionato.