L'échange émouvant entre Fabio Grosso et ses supporters !#OLFCM pic.twitter.com/SfUWVo27Dt — Prime Video Sport France (@PVSportFR) November 5, 2023

Continua la stagione "no" del, che oggi ha ancora una volta perso l'occasione per centrare il primo successo della stagione. La squadra dioggi ha chiuso in pareggio la sfida contro il Metz terzultimo in classifica, confermandosi (con 4 punti) all'ultimo posto in Ligue 1. Nel finale del match, i tifosi hanno, presentatosi davanti a loro per un confronto.Le parole del tifoso incaricato di parlare hanno però sollevato Grosso dalle responsabilità,: "Il problema è che non c’è nessuno del club che è lì per supportarti tutta la settimana e nemmeno per esserci subito, perché non spetta a te essere qui oggi davanti a noi. Se hai qualcosa da dirci fallo, se non vuoi dirci niente, perché non spetta a te farlo, non te lo rinfacceremo."Toccante la replica di Grosso: "Ve lo dico sempre, siete speciali. Vi daremo tutto, perché te lo meritate. Grazie di tutto. Abbiamo fatto tutto il possibile per ottenere questa vittoria oggi. Non ci arrenderemo, dobbiamo farcela, non dobbiamo pensare ad altre cose. Sono con i miei giocatori, soprattutto nella sconfitta. Siete speciali. Grazie di tutto. Vi prometto che daremo tutto e spero che basti."