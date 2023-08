Il Lione sta chiudendo per Ernest Nuamah, attaccante esterno classe 2003 del Nordsjaelland. Potrebbe essere lui il sostituto di Barcola, richiesto in Premier. Il prezzo dell'affare dovrebbe essere intorno ai 25 milioni più 5 di bonus, cifra record per il club. Il giocatore firmerà un contratto fino al 2028.