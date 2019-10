Il presidente del Lione Jean-Michel Aulas ha parlato del futuro della panchina dei francesi e di quello di Josè Mourinho, intervistato telefonicamente da Get French Football: "Se ci abbiamo provato per Mourinho? Abbiamo avuto degli scambi abbastanza lusinghieri tramite sms. E' stato bello per tutti ma non ha accettato la nostra proposta di incontro perché ha scelto un altro club". Il portoghese, dopo la rottura col Manchester United, probabilmente aspetta proprio una chiamata dalla Premier League per rimettersi in gioco: per il Lione il favorito al momento invece è Laurent Blanc, con Rudi Garcia sullo sfondo.