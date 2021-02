Il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas ha dichiarato a RMC: "Karim Benzema non è nella nostra squadra ora. So che l'anno scorso ci sono stati dei contatti con Juninho, se la cosa fosse possibile ovviamente cercheremmo di trovare una soluzione per fare l'affare: sarebbe un sogno per tutti i nostri tifosi. Tutto dipende dai risultati del Real Madrid, ma preferisco non crederci troppo per non rimanere deluso nel caso".