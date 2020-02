Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, ha concesso un'intervista a Tuttosport durante la quale ha parlato anche di Mauro Icardi, centravanti di proprietà dei nerazzurri ora in prestito al PSG: "Icardi? Se vuole giocare tutte le settimane, deve venire a Lione. La scorsa estate l’ho detto anche alla sua signora. Sì, ho avuto un colloquio con Wanda Nara e mi ha fatto un’ottima impressione come agente".



SULLA LOTTA SCUDETTO - "Per ma la Juve vincerà anche il nono. Seguo tutte le partite di serie A: non credo che la Lazio sarà sempre così regolare e l’Inter mi sembra più fragile della Juventus. Lo spero anche per Andrea Agnelli. Mi auguro che adesso vincano venti campionati di fila così vorrà dire che siamo stati superati da qualcuno che ha stabilito un record che non verrà mai più migliorato".